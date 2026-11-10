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Economie

De ce plătești întreținere pentru un apartament în care nu stă nimeni

m Scris de mădălina hodea
De ce plătești întreținere pentru un apartament în care nu stă nimeni
Aosom
Ai un apartament în care nu mai locuiește nimeni? Află ce cheltuieli de întreținere rămân obligatorii și pentru ce costuri poți solicita scutire. The post De ce plătești întreținere pentru un apartament în care nu stă nimeni appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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