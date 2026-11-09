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Economie

De ce pot crește prețurile de la raft când inflația scade

t Scris de tudor dima
De ce pot crește prețurile de la raft când inflația scade
Aosom
Prețurile de la raft pot crește și când inflația scade. Un exemplu arată cum se adună scumpirile și cum verifici costul propriilor cumpărături.

Sursa: Ziarul Financiar

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