De ce retrage Spania de pe piață 188.000 de tone de ulei de măsline

Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume va retrage temporar 12% din producție, începând din noiembrie, pentru a împiedica scăderea și mai accentuată a prețurilor la producători. Este pentru prima dată când Spania recurge la această măsură, care ar urma să mențină aproximativ 188.000 de tone de ulei în afara pieței până la sfârșitul lunii septembrie 2027.

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