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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

De ce vorbește PSD doar despre „greaua moștenire”: „Le-am întrerupt conductele cu bani” VIDEO

m Scris de monica vasilescu
De ce vorbește PSD doar despre „greaua moștenire”: „Le-am întrerupt conductele cu bani” VIDEO
Aosom
Deputatul Radu Miruță, prim-vicepreședinte USR și fost ministru al Apărării, Economiei și Transporturilor, a criticat, la emisiunea UPDATE POLITIC by Ziare.com, discursul actualilor miniștri ai PSD despre situația economică și administrativă preluată de la guvernarea Bolojan.

Sursa: Ziare

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