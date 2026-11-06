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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

De ce vrea cel mai mare producător de ulei de măsline din lume să retragă de pe piață 188.000 de tone

f Scris de florentina grigore
De ce vrea cel mai mare producător de ulei de măsline din lume să retragă de pe piață 188.000 de tone
Aosom
O țară europeană, care este și cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, a decis să aplice o măsură în premieră pentru industria locală. Aproximativ 188.000 de tone vor fi ținute departe de piață până în toamna anului viitor.

Sursa: Adevarul

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