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Economie

„De la 1 ianuarie dispare impozitul minim pe cifra de afaceri”. Ce plan pregătește Guvernul pentru relansarea economiei

c Scris de claudia alionescu
„De la 1 ianuarie dispare impozitul minim pe cifra de afaceri”. Ce plan pregătește Guvernul pentru relansarea economiei
Aosom
Premierul Luca Niculescu se arată ”optimist” că anul viitor România va înregistra o creştere economică.

Sursa: Stirile Pro.tv

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