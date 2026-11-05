De la angajat la freelancer: cum îți organizezi tranziția către munca pe cont propriu

Piața muncii trece printr-o transformare vizibilă, în care flexibilitatea, autonomia și dorința de a avea un control mai mare asupra propriului program devin priorități. Tot mai mulți profesioniști aleg să facă pasul dinspre un loc de muncă tradițional, de la 9 la 18, către libertatea pe care o oferă proiectele independente.

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