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Economie

De la curierat în Elveția la o rețea proprie de servere în Vrancea. Povestea românilor care au dezvoltat o curiozitate din copilărie într-un business în județul natal

a Scris de adrian zia
De la curierat în Elveția la o rețea proprie de servere în Vrancea. Povestea românilor care au dezvoltat o curiozitate din copilărie într-un business în județul natal
Aosom
Doi soți originari din Vrancea și stabiliți în Elveția au dezvoltat de la zero o infrastructură tehnologică complexă în județul lor natal, marcând o investiție atipică pentru românii din diaspora. Brandul HostOn, conceput ca o platformă de servicii de găzduire web, a apărut ca o soluție directă la lipsurile identificate pe piața de profil.

Sursa: Ziare

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