De la curierat în Elveția la o rețea proprie de servere în Vrancea. Povestea românilor care au dezvoltat o curiozitate din copilărie într-un business în județul natal

Doi soți originari din Vrancea și stabiliți în Elveția au dezvoltat de la zero o infrastructură tehnologică complexă în județul lor natal, marcând o investiție atipică pentru românii din diaspora. Brandul HostOn, conceput ca o platformă de servicii de găzduire web, a apărut ca o soluție directă la lipsurile identificate pe piața de profil.

Distribuie: Facebook Instagram