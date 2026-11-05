De la ședința de dimineață la filmul de seară: cât de mult cerem, de fapt, de la internetul de acasă

Internetul de acasă trebuie astăzi să țină pasul cu mult mai multe decât browsingul sau un singur laptop conectat. Muncă de acasă, streaming, gaming, televiziune și mai multe dispozitive active simultan pot ajunge să împartă aceeași conexiune. De aceea, alegerea unui pachet bun începe cu felul în care este folosit internetul în casa ta și continuă cu o comparație atentă între serviciile, echipamentele și beneficiile disponibile.

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