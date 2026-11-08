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Economie

De la un profit de 272 de milioane de euro la vânzarea cu 200 de milioane. Cum a ajuns Liberty Galați în pragul falimentului

a Scris de afrodita cicovschi
De la un profit de 272 de milioane de euro la vânzarea cu 200 de milioane. Cum a ajuns Liberty Galați în pragul falimentului
Aosom
Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a ajuns să fie scos la vânzare cu un preț de pornire de 200 de milioane de euro, după ce în 2021 raportase un profit de aproximativ 272 de milioane de euro. În câțiva ani, compania a acumulat datorii de sute de milioane de euro.

Sursa: Adevarul

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