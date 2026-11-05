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Economie

Deficit de finanțare și trenuri foarte vechi la Metrorex, reclamă sindicaliștii. „Ultimi ani de austeritate au creat riscuri imense”

a Scris de alina popescu
Deficit de finanțare și trenuri foarte vechi la Metrorex, reclamă sindicaliștii. „Ultimi ani de austeritate au creat riscuri imense”
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Deficitul de finanţare al Metrorex este de 40%, în 2026, în timp ce deficitul de personal se ridică la 20%, se arată într-un comunicat de presă al Unităţii Sindicatul Liber din Metrou (USLM).

Sursa: Digi24

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