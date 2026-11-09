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Economie

Deficitul balanţei comerciale a crescut în primele nouă luni din 2026 cu 3,6%, la 25 mld.euro, în condiţiile în care exporturile şi importurile au avut ritmuri de creştere apropiate. În septembrie, importurile au accelerat la aproape 10%

r Scris de roxana rosu
Deficitul balanţei comerciale a crescut în primele nouă luni din 2026 cu 3,6%, la 25 mld.euro, în condiţiile în care exporturile şi importurile au avut ritmuri de creştere apropiate. În septembrie, importurile au accelerat la aproape 10%
Aosom
Deficitul balanţei comerciale a crescut în primele nouă luni ale anului cu 3,6%, la 25,5 miliarde euro, în condiţiile în care exporturile şi...

Sursa: Zf Ro

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