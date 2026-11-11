Deficitul României ar putea exploda la 150 de miliarde de lei. Adrian Negrescu avertizează: ce taxe ar putea crește în 2027

România riscă să încheie anul 2026 cu un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei, cu 20 de miliarde peste ținta oficială anunțată de Ministerul Finanțelor. Diferența ar putea avea legătură cu încasarea ultimelor tranșe din PNRR, însă avertismentul important vine din perspectiva anului viitor: după majorările de TVA, accize și impozite locale, Guvernul ar putea fi nevoit să adopte noi măsuri fiscale.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗