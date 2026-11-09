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Economie

Deloitte România a asistat Grupul Adrem în preluarea Grupului Electroechipament Industrial

a Scris de ariana lazurca
Deloitte România a asistat Grupul Adrem în preluarea Grupului Electroechipament Industrial
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O echipă multidisciplinară formată din consultanți financiari și fiscali din cadrul Deloitte România și din avocați specializați în fuziuni și achiziții din Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat Grupul Adrem, un jucător antreprenorial important din piața serviciilor energetice din România, în preluarea Grupului Electroechipament Industrial (EEI), companie românească specializată în proiectarea, execuția și …

Sursa: Hotnews

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