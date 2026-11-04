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Economie

Depoul de tramvaie din Craiova va fi modernizat cu fonduri europene. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat

m Scris de magda dragu
Depoul de tramvaie din Craiova va fi modernizat cu fonduri europene. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat
Aosom
Primăria Craiova a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a depoului de tramvaie. Investiția este finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027. Anunțul a fost făcut de primarul Lia Olguța Vasilescu. Proiectul prevede intervenții ample asupra clădirilor și infrastructurii din incinta depoului. Lucrările vor include reabilitarea unei clădiri […]

Sursa: Gazeta De Sud

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