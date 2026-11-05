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Economie

Depozitele de gaze ale UE intră în iarnă cu cele mai mici rezerve din 2013. Cele din România sunt umplute 88,11%

t Scris de tudor dima
Depozitele de gaze ale UE intră în iarnă cu cele mai mici rezerve din 2013. Cele din România sunt umplute 88,11%
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Depozitele de gaze ale UE intră în iarnă la cel mai scăzut nivel din 2013. Facturile gospodăriilor din România urmează regula Guvernului.

Sursa: Ziarul Financiar

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