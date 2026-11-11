Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a transmis o interpelare premierului României, Luca Niculecu, prin care îi solicită acestuia reducerea cheltuielilor publice. Vă prezentăm în continuare interpelarea transmisă de Veronica Grosu premierului României: „România cheltuie peste 1 miliard de euro/lună doar pentru dobânzile datoriei publice ceea ce înseamnă aproximativ 3% din PIB în cursul anului […] The post Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, solicită Guvernului reducerea impozitării pentru repornirea motoarelor economiei first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗