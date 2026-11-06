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Economie

Despăgubiri de 80 de milioane de euro cerute după explozia din Rahova. Procurorii au pus sechestru pe sediul Distrigaz

o Scris de ovidiu oanță
Despăgubiri de 80 de milioane de euro cerute după explozia din Rahova. Procurorii au pus sechestru pe sediul Distrigaz
Aosom
80 de milioane de euro, la atât se ridică daunele materiale și morale cerute de locatarii blocurilor din cartierul bucureștean Rahova, afectați de explozia devastatoare de anul trecut.

Sursa: Stirile Pro.tv

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