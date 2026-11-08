Dezastru în termoficarea Capitalei. CET București Sud consumă 900 de tone de apă pe oră pentru a compensa pierderile din rețea

Sistemul de termoficare din București înregistrează pierderi constante de apă. Pentru a compensa aceste deficite, ELCEN susține că nu mai puțin de 1.860 de tone de apă pe oră trebuie introduse în sistem pentru menținerea parametrilor optimi de funcționare. Efectele acestor probleme se pot răsfrânge, de asemenea, asupra producției de energie electrică, astfel că nu […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗