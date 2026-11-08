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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Dezastru în termoficarea Capitalei. CET București Sud consumă 900 de tone de apă pe oră pentru a compensa pierderile din rețea

c Scris de cătălin tănăsucă
Dezastru în termoficarea Capitalei. CET București Sud consumă 900 de tone de apă pe oră pentru a compensa pierderile din rețea
Aosom
Sistemul de termoficare din București înregistrează pierderi constante de apă. Pentru a compensa aceste deficite, ELCEN susține că nu mai puțin de 1.860 de tone de apă pe oră trebuie introduse în sistem pentru menținerea parametrilor optimi de funcționare. Efectele acestor probleme se pot răsfrânge, de asemenea, asupra producției de energie electrică, astfel că nu […]

Sursa: National - Ziarul National

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