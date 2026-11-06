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Economie

Dezastru pe bursa americană! Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea acțiunilor

d Scris de daniel mihai dragomir
Dezastru pe bursa americană! Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea acțiunilor
Aosom
Bursele americane au înregistrat scăderi puternice după victoria democraților. Nasdaq a pierdut 5,52%, iar acțiunile Nvidia au scăzut cu 9,3%. Reacția lui Trump.

Sursa: Stiri Pe Surse

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