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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Dezastrul economic din România e văzut de la Bruxelles: țara noastră, printre țările cu cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE,în 2025

m Scris de mihai cistelican
Dezastrul economic din România e văzut de la Bruxelles: țara noastră, printre țările cu cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE,în 2025
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Salariul mediu anual ajustat pentru angajaţii cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 41.500 euro, reflectând o creştere de 4,3% faţă de nivelul din 2024, de 39.800 euro

Sursa: Stiri Pe Surse

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