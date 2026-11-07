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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Dezbatere aprinsă. Poți trăi în România cu o pensie de 1.400 de euro? „Mai bine în Cambogia!”

a Scris de andreea tobias
Dezbatere aprinsă. Poți trăi în România cu o pensie de 1.400 de euro? „Mai bine în Cambogia!”
Aosom
Un italian vrea să se mute în România cu o pensie de 1.400 de euro și întreabă cum poate trăi. Dilema lui a stârnit o dezbatere intensă pe rețelele sociale.

Sursa: Mediafax Ro

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