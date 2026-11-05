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Economie

„Dezindustrializarea Europei a început deja”. Peste 100 de companii europene se revoltă împotriva reformei emisiilor de carbon

m Scris de maria miron
„Dezindustrializarea Europei a început deja”. Peste 100 de companii europene se revoltă împotriva reformei emisiilor de carbon
Aosom
Peste 100 de companii europene cer modificarea regulilor privind piața certificatelor de emisii de carbon. Producătorii avertizează că noile condiții ar putea crește costurile și accelera închiderea fabricilor.

Sursa: Mediafax Ro

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