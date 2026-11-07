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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Dezvoltarea interconexiunilor pentru energie electrică și gaze naturale este o prioritate pentru România

a Scris de adrian stoica
Dezvoltarea interconexiunilor pentru energie electrică și gaze naturale este o prioritate pentru România
Aosom
Reprezentanții Comisiei Europene și miniștrii Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC) s-au întâlnit vineri la Zagreb pentru a explora progresele înregistrate în ceea ce privește infrastructura energetică transfrontalieră, electrificarea și măsurile de răspuns la provocarea reprezentată de prețurile ridicate la energie. La această reuniune a fost invitat cu statut special al Comisiei Europene directorul general al companiei Transgaz, Ion Sterian.

Sursa: Jurnalul Ro

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