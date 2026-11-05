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Economie

Dezvoltatorul clujean Hexagon pregătește noi achiziții în București. Vrea să ducă și în Capitală conceptul energetic aplicat la Cluj

o Scris de oana doroșenco
Dezvoltatorul clujean Hexagon pregătește noi achiziții în București. Vrea să ducă și în Capitală conceptul energetic aplicat la Cluj
Aosom
Dezvoltatorul imobiliar clujean Hexagon pregătește extinderea activității pe piața din București, unde se află în negocieri pentru achiziția mai multor terenuri.

Sursa: Ziua De Cluj

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