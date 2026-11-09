 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Director Rheinmetall: Șantierul Mangalia nu este funcțional și necesită investiții. Ce planuri există pentru Damen Mangalia

i Scris de ioana andreescu
Director Rheinmetall: Șantierul Mangalia nu este funcțional și necesită investiții. Ce planuri există pentru Damen Mangalia
Aosom
Șantierul naval Mangalia are nevoie de investiții și angajări pentru a redeveni funcțional, proces care va dura, a declarat pentru News.ro Andre Neumann, director de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech