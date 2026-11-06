Doar 24 de ore de oferte pentru antreprenori. De la conturi la credite și leasing auto: ce pregătește Banca Transilvania de Bank Friday 2026

Pentru un antreprenor, fiecare zi este o provocare. Mai exact, vine cu o listă de lucruri de rezolvat: facturi de plătit, furnizori care așteaptă, salarii, cheltuieli neprevăzute și, undeva printre toate acestea, planuri de dezvoltare care au nevoie de finanțare. Într-o afacere, fiecare cost contează, iar uneori chiar și o economie aparent mică poate face …

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