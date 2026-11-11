Doi sateliți au dezvăluit fenomenul dezastruos produs de un gaz invizibil: Dușmanul omenirii pe care lumea nu-l combate

O organizație non-profit de mediu, denumită Carbon Mapper, care deține doi sateliți, a patrulat globul de la distanță, de la nord la sud, realizând sute de fotografii. Experții au dezvăluit un fenomen dezastruos produs de un gaz invizibil, metanul. Acesta este extrem de poluant și un dușman al omenirii, iar efectul său nociv lumea nu reușește să-l combată.

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