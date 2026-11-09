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Economie

Doi studenți din Iași declară cheltuieli lunare de circa 1.850 de lei la cămin și 2.550 de lei în chirie

t Scris de tudor dima
Doi studenți din Iași declară cheltuieli lunare de circa 1.850 de lei la cămin și 2.550 de lei în chirie
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Doi studenți din Iași declară bugete lunare de circa 1.850 de lei la cămin și 2.550 de lei în chirie. În aceste cazuri, locuința diferă ca preț cu 900 de lei.

Sursa: Ziarul Financiar

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