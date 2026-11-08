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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Donald Trump i-a oferit lui Dana White, președintelui UFC (campionatul de arte marțiale mixte), postul de secretar de presă al Casei Albe. Deși inițial nu a fost clar dacă Trump glumește, White a declarat ulterior că va merge la Washington pentru a discuta cu președintele.

s Scris de sorescu86@gmail.com
Donald Trump i-a oferit lui Dana White, președintelui UFC (campionatul de arte marțiale mixte), postul de secretar de presă al Casei Albe. Deși inițial nu a fost clar dacă Trump glumește, White a declarat ulterior că va merge la Washington pentru a discuta cu președintele.
Aosom
Trump a făcut un anunț ciudat pe Truth Social, rugându-l pe Dana White, pe care l-a descris ca fiind “un luptător și un războinic violent” să vină la Washington cu câțiva asistenți “chiar dacă unii dintre ei nu sunt din țara noastră.” Postarea se termină cu îndemnul “Dana, te rog acceptă jobul!” Ulterior, Casa Albă […]

Sursa: Biziday

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