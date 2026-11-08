Donald Trump i-a oferit lui Dana White, președintelui UFC (campionatul de arte marțiale mixte), postul de secretar de presă al Casei Albe. Deși inițial nu a fost clar dacă Trump glumește, White a declarat ulterior că va merge la Washington pentru a discuta cu președintele.

Trump a făcut un anunț ciudat pe Truth Social, rugându-l pe Dana White, pe care l-a descris ca fiind “un luptător și un războinic violent” să vină la Washington cu câțiva asistenți “chiar dacă unii dintre ei nu sunt din țara noastră.” Postarea se termină cu îndemnul “Dana, te rog acceptă jobul!” Ulterior, Casa Albă […]

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