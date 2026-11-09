Donald Trump pune la îndoială, fără a prezenta dovezi, corectitudinea alegerilor pentru Congres, în urma cărora Partidul Democrat a preluat controlul ambelor camere. Schimbarea de poziție, la doar câteva zile după ce îi felicitase pe democrați pentru rezultate și declarase că le acceptă.

“Chiar crede cineva că aceste «alegeri» au fost corecte? Cum de sondajele au putut greși atât de mult?”, a scris Trump luni, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Președintele american a pus sub semnul întrebării și modul în care au fost numărate și raportate voturile. El a sugerat că aparatele folosite […]

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