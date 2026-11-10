Donald Trump și miliardarii din Silicon Valley, inclusiv Elon Musk, îl apără pe șeful Nvidia: „Este de neînlocuit”

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, este vizat de o anchetă internă și de o investigație a FBI-ului, după ce a admis o relație amoroasă cu o presupusă spioană chineză. Scandalul a stârnit reacții puternice în Silicon Valley și a pus sub semnul întrebării viitorul lui Jensen Huang la șefia gigantului producător de cipuri. Elon …

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