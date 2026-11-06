Donald Trump susține că pregătește un acord “foarte mare” pentru oprirea războiului din Ucraina, care “va implica întreaga Europă și îi va face pe toți să fie încântați”. Declarația a fost făcută după întâlnirea de la Casa Albă cu emisarul lui Vladimir Putin, însă nu există deocamdată semne clare că eforturile diplomatice ar aduce pacea mai aproape.

Donald Trump a declarat joi că a discutat la Casa Albă cu Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, despre un posibil acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Liderul american a afirmat că înțelegerea ar putea depăși cadrul conflictului și ar putea implica inclusiv toate statele europene. El nu a precizat însă ce […]

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