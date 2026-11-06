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Economie

Donald Trump susține că pregătește un acord “foarte mare” pentru oprirea războiului din Ucraina, care “va implica întreaga Europă și îi va face pe toți să fie încântați”. Declarația a fost făcută după întâlnirea de la Casa Albă cu emisarul lui Vladimir Putin, însă nu există deocamdată semne clare că eforturile diplomatice ar aduce pacea mai aproape.

v Scris de vlad
Donald Trump susține că pregătește un acord “foarte mare” pentru oprirea războiului din Ucraina, care “va implica întreaga Europă și îi va face pe toți să fie încântați”. Declarația a fost făcută după întâlnirea de la Casa Albă cu emisarul lui Vladimir Putin, însă nu există deocamdată semne clare că eforturile diplomatice ar aduce pacea mai aproape.
Aosom
Donald Trump a declarat joi că a discutat la Casa Albă cu Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, despre un posibil acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Liderul american a afirmat că înțelegerea ar putea depăși cadrul conflictului și ar putea implica inclusiv toate statele europene. El nu a precizat însă ce […]

Sursa: Biziday

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