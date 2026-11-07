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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Dorian Popa vinde RCA online. Cine e partenerul său din asigurări și ce polițe urmează

l Scris de liliana vornicu
Dorian Popa vinde RCA online. Cine e partenerul său din asigurări și ce polițe urmează
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Platforma compară ofertele RCA ale tuturor asigurătorilor, iar firma din spatele ei lucrează ca asistent în brokeraj. The post Dorian Popa vinde RCA online. Cine e partenerul său din asigurări și ce polițe urmează appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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