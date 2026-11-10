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Economie

Două deficite, o diferență de 28 de miliarde de lei. Miercuri, ministrul Finanțelor, chemat să dea explicații în Senat pentru cifrele diferite de la București și Bruxelles

a Scris de afrodita cicovschi
Două deficite, o diferență de 28 de miliarde de lei. Miercuri, ministrul Finanțelor, chemat să dea explicații în Senat pentru cifrele diferite de la București și Bruxelles
Aosom
Senatul votează miercuri moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru diferența de peste 28 de miliarde de lei dintre deficitul bugetar raportat de minister pentru primul semestru și cel calculat după metodologia europeană.

Sursa: Adevarul

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