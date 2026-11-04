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Economie

Două grupuri de hackeri pro-ruși revendică atacurile asupra sistemelor de refrigerare din Europa

m Scris de marina constantinoiu
Două grupuri de hackeri pro-ruși revendică atacurile asupra sistemelor de refrigerare din Europa
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Grupurile de hackeri pro-ruse NoName057(16) și Z-Pentest Alliance și-au asumat responsabilitatea comună pentru recentele atacuri care, potrivit unor informații, ar fi determinat încălzirea sistemelor de refrigerare europene până la 50 °C, relatează cybernews.com.

Sursa: Digi24

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