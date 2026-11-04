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Economie

Două noi loturi din A0, inaugurate miercuri. Grindeanu: Încă 13 kilometri, pe secțiunea Afumați-Glina, au fost deschiși

c Scris de coralia frigea
Două noi loturi din A0, inaugurate miercuri. Grindeanu: Încă 13 kilometri, pe secțiunea Afumați-Glina, au fost deschiși
Aosom
De la Afumați la Glina se circulă, de miercuri, pe autostradă. Sorin Grindeanu, președintele PSD, și ministrul Transporturilor, Ovidiu Popa, au transmis inaugurarea noului lot de drum de mare viteză.

Sursa: Mediafax Ro

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