Primăria Sibiu a lansat o nouă procedură de achiziție publică pentru amenajarea a două parcuri în cartierele Tineretului și Vasile Aaron. Investiția are o valoare estimată de 40,32 milioane de lei și vizează transformarea a aproximativ 7,38 hectare de teren în spații verzi, cu locuri de joacă, terenuri de sport, alei pietonale și zone de […] The post Două parcuri noi în Sibiu, investiție de peste 40 de milioane de lei. Ce facilități vor avea în Tineretului și Vasile Aaron appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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