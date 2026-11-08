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Economie

Două proiecte antreprenoriale din Regiunea Nord-Est, premiate la Iași

d Scris de dan dima
Două proiecte antreprenoriale din Regiunea Nord-Est, premiate la Iași
Aosom
Pe aceste direcții s-a construit programul SHE BUILDS NEB, care și-a desemnat câștigătoarele la Iași, în cadrul Conferinței Naționale „Obiectiv Europa 2034”

Sursa: Ziarul Evenimentul

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