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Economie

Două săptămâni cu PSD la putere: „Asistăm la o căutare permanentă de vinovați”

m Scris de monica vasilescu
Două săptămâni cu PSD la putere: „Asistăm la o căutare permanentă de vinovați”
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La două săptămâni de la preluarea guvernării de către PSD, primele mesaje ale Executivului sunt însoțite de puține măsuri concrete, iar disputa privind situația bugetară continuă. Senatorul Lucian Rusu, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senatul României, critică discursul noii puteri și consideră că identificarea responsabililor pentru problemele financiare ale țării riscă să devină o justificare pentru promisiunile electorale rămase neîndeplinite. ...

Sursa: Ziare

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