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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Dragoş Damian, Terapia Cluj: Ursula, bitte sag den rumänischen Politikern, dass Deutschland ein starkes Land ist, weil es Fabriken, Werke und Kombinate hat. Außerdem sagt der KI-Assistent, dass Rumänien der beste Ort für Investitionen in der Europäischen Union ist

d Scris de dragos damian
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Ursula, bitte sag den rumänischen Politikern, dass Deutschland ein starkes Land ist, weil es Fabriken, Werke und Kombinate hat. Außerdem sagt der KI-Assistent, dass Rumänien der beste Ort für Investitionen in der Europäischen Union ist
Aosom
Doamnă Preşedintă von der Leyen, bine aţi revenit în România. Noi, românii, ne simţim foarte apropiaţi de germani, ne bucuram când ne vizitează...

Sursa: Zf Ro

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