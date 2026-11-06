 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

După atacurile informatice asupra frigiderelor din supermarketuri și alertele false cu bombă care au vizat mai multe zboruri, vineri, posturi de radio și televiziune din Bulgaria și Irlanda au primit amenințări cu bombă. Deși nu există dovezi clare, experții suspectează că Rusia se află în spatele operațiunilor.

r Scris de roxana mihaela
După atacurile informatice asupra frigiderelor din supermarketuri și alertele false cu bombă care au vizat mai multe zboruri, vineri, posturi de radio și televiziune din Bulgaria și Irlanda au primit amenințări cu bombă. Deși nu există dovezi clare, experții suspectează că Rusia se află în spatele operațiunilor.
Aosom
În ultimele zile, a existat un val de amenințări false cu bombă. Acestea au continuat și vineri și au vizat mai multe zboruri către sau dinspre Bulgaria, Cipru, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Portugalia, România și Regatul Unit. Cele mai recente amenințări au afectat cel puțin nouă zboruri către și dinspre Praga, patru zboruri care survolau […]

Sursa: Biziday

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech