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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

După cea mai neagră zi din 2020 încoace, acţiunile producătorilor de cipuri îşi revin în pre-market: SanDisk, prăbuşită cu 22% joi, câştigă 12%, iar Micron 9%, cu o oră înainte de deschiderea Wall Street

l Scris de liviu popescu
După cea mai neagră zi din 2020 încoace, acţiunile producătorilor de cipuri îşi revin în pre-market: SanDisk, prăbuşită cu 22% joi, câştigă 12%, iar Micron 9%, cu o oră înainte de deschiderea Wall Street
Aosom
Acţiunile producătorilor americani de cipuri se apreciau vineri în tranzacţiile din pre-market, cu o oră înainte de deschiderea Wall Street, după...

Sursa: Zf Ro

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