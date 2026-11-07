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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

După Comarnic, se lucrează la încă o şosea de centură pe Valea Prahovei

m Scris de mihai ciobanu
După Comarnic, se lucrează la încă o şosea de centură pe Valea Prahovei
Aosom
Traficul infernal de pe Valea Prahovei ar putea fi descongestionat printr-o nouă şosea de centură.

Sursa: Dcnews

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