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Economie

După o serie de amânări, încep să apară deciziile în instanţă în cazul ROBOR, în speţa bănci vs Consiliul Concurenţei. Curtea de Apel a respins azi cererea CEC Bank de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenţei. Banca poate ataca decizia cu recurs

c Scris de claudia medrega
După o serie de amânări, încep să apară deciziile în instanţă în cazul ROBOR, în speţa bănci vs Consiliul Concurenţei. Curtea de Apel a respins azi cererea CEC Bank de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenţei. Banca poate ataca decizia cu recurs
Aosom
Curtea de Apel a respins astăzi cererea unei bănci de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenţei. Numele băncii este anonimizat pe...

Sursa: Zf Ro

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