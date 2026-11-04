Criptomonedă proprie, NFT-uri cu bucăți din costum, ceasuri de 100.000 de dolari și parfum de victorie. Cu un asemenea catalog, singura explicație e că republicanii au uitat să pună un cod de reducere pe buletinul de vot. Ce popor greu de mulțumit. Donald Trump i-a dat Americii până și o criptomonedă cu numele lui. I-a […] The post După tot ce le-a oferit Donald Trump, americanii i-au întors spatele. Nici măcar adidașii aurii n-au fost de ajuns appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

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