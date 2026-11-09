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Economie

După trei luni de pauză forțată, centrala de la Cernavodă revine la capacitate maximă. Când va reporni reactorul al doilea

ș Scris de știrile pro tv
După trei luni de pauză forțată, centrala de la Cernavodă revine la capacitate maximă. Când va reporni reactorul al doilea
Aosom
Vin vești bune din sectorul energetic național: presiunea asupra prețului la energie scade în această iarnă. Au început procedurile pentru repornirea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă, care ar urma să intre în funcțiune marți.

Sursa: Stirile Pro.tv

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