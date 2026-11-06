După turul doi în Bulgaria: CNSAS-ul local va fi închis, se mărește prețul la gaze, se propune naționalizarea a 40% din contribuțiile la pilonul II de pensii

O serie de tensiuni au zguduit Bulgaria în săptămâna de după alegerile prezidențiale câștigate de Ilyana Yotova, susținută de premierul Rumen Radev. Printre ele se numără închiderea Comisiei pentru studierea arhivelor fostei Securități sau, în alt plan, creșterea semnificativă a prețului gazului natural.

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