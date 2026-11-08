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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie

s Scris de simona ecovoiu
E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie
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Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, fost deputat în Costa Rica. Vedeta din România cu pensie de „lux”: „Am 27.000 de lei”

Sursa: Click

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