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Economie

E oficial: Rheinmetall a achitat integral 138 milioane euro și este noul proprietar al Șantierului Mangalia. Ce urmează

c Scris de cristian anton
E oficial: Rheinmetall a achitat integral 138 milioane euro și este noul proprietar al Șantierului Mangalia. Ce urmează
Aosom
Rheinmetall a achitat integral suma pentru achiziţia Şantierului Naval Mangalia, la o lună după ce Rheinmetall Real Estate România SRL a depus garanţia de participare de 10% din preţul de pornire de 138 de milioane de euro.

Sursa: Stirile Pro.tv

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